"رويترز": كاليفورنيا تكافح أكبر حرائق غابات في تاريخها

قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثلاثاء، إن حريقا يعتبر الأكبر بتاريخ الولاية انتشر على نحو 283 ألف فدان بعدما اندمج حريقان ضخمان.

ونقلت "رويترز" عن خبير أرصاد محلي يعمل في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قوله، إن درجات الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية في شمال كاليفورنيا خلال الأيام المقبلة مع هبوب رياح عاصفة تؤجج نيران الحريق.

وتجاوزت حرائق هذا العام نطاق حريق (توماس فاير) العام الماضي والذي شمل نحو 281893 فدانا في مقاطعتي سانتا باربارا وفنتورا ودمر أكثر من ألف مبنى، وخرج بعضها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان "كارثة كبيرة" في الولاية.

وأتى حريق (كار فاير) الذي اندلع في الـ 23 يوليو الماضي على نحو 164 ألف و413 فدانا في منطقة شاستا ترينيتي شمالي سكرامنتو ولم يتمكن جهاز الإطفاء في الولاية من إخماد سوى 47 % منه بالرغم من مشاركة نحو 4 آلاف عامل إطفاء فيه.