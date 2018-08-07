التعليم تؤكد استمرار استقبال طلبات المعلمين للعمل في الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، استمرار استقبال طلبات المعلمين/ات الراغبين بالعمل في دولة الكويت للعام الدراسي 2018-2019 من حملة المؤهلات الجامعية في تخصص الرياضيات (من كليات العلوم في جامعات الوطن)، بناء على قرار دولة الكويت البدء باستقدام معلمين فلسطينيين للعمل في مدارسها.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي الكائن في مدينة البيرة بجانب المدرسة الهاشمية الثانوية للبنين؛ وذلك يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 8 - 9 /8/ 2018.

وطلبت الوزارة الراغبين باصطحاب الوثائق الرسمية المطلوبة منها السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية وثلاث صور عنها، وخمس صور شخصية، وجواز السفر الأصلي شريطة أن يكون صالحاً لغاية عامين على الأقل، وخمس صور عن الجواز، وشهادة الميلاد الأصلية وثلاث صور عنها، وشهادة الجامعة الأصلية، شريطة أن لا يقل التقدير عن جيد، وثلاث صور مصدقة عن الشهادة، وشهادات الخبرة الأصلية المصدقة وثلاث صور عنها.

وكانت وزارة التربية والوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت، قد شرعا في إجراءات التعاقد، اليوم الثلاثاء، في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي.

وشملت إجراءات الاختيار الاختبارات التخصصية والمقابلات الشخصية للمتقدمين ممن انطبق عليهم الشروط، علماً أن دولة الكويت تسعى من خلال زيارة وفدها إلى فلسطين للتعاقد مع 150 معلماً ومعلمة في تخصص الرياضيات، وذلك مناصفة بين الذكور والإناث.