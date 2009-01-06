هآرتس :مبارك لوزراء الاتحاد الاوروبي: ممنوع السماح لحماس بالانتصار في المواجهة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها اليوم الثلاثاء أن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغ وفد وزراء خارجية من الاتحاد الاوروبي يوم أمس قائلا:"ممنوع السماح لحماس بالانتصار والخروج من المواجهة الحالية ويدها هي العليا".
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