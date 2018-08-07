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إعلان: آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:38 - 07 اغسطس 2018
معبر رفح معبر رفح
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تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء 8 أغسطس 2018، سيكون للحافلات (التاسعة من الكشف السابق وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد بتاريخ 2 أغسطس.

ودعت الوزارة في بيان صحفي المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد الساعة 6:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ودعت الداخلية المسافرين لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، موضحةً أن الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

كشف معبر رفح

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