"إسرائيل" تكشف عن وحدة مقاتلة جديدة لتنفيذ مهمات خاصة في قطاع غزة



كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن نية سلاح المدفعية في جيش الاحتلال الإعلان عن وحدة عسكرية جديدة الأسبوع المقبل.

وسيكون اسم الوحدة "دياه"، بمعنى النسر، وستكون مخصصة لإعداد الجنود للقيام بالمهمات الخاصة، وفق ما نقل موقع "عكا" عن القناة العبرية.

وذكرت القناة أن انشاء هذه الوحدة جاء بناءً على العبر المستخلصة من الحروب والحملات العسكرية السابقة، خصوصا في قطاع غزة.

وأشارت القناة أن الوحدة الجديدة، ستكون قتالية هجومية، ومهمتها جعل سلاح المدفعية مستقلا، خلال المعارك والحروب.

وسيكون لهذه الوحدة أهداف ومهمات للاعتماد على نفسها، في جمع المعلومات الضرورية لتنفيذ الهجمات، وتنفيذ الهجمات بشكل ذاتي ومستقل.