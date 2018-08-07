عضو مكتب سياسي بحماس يكشف العرض المقدم لحركته



كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، اليوم الثلاثاء، عن العرض المقدم لحركته، لعقد اتفاق مع "إسرائيل".

وقال: إن كل ما هو معروض حاليا يتمحور حول ما سيتم تقديمه من حاجات إنسانية لفك الحصار دون الحديث عن أي تنازلات سياسية".

وأضاف دودين في تصريحات لقناة الغد: "إذا كان هناك شيء سيكون ثمة تهدئة بإجماع وطني فلسطيني بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية".

وأكد أن حماس تريد فك الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على أن "هذا حق لهم ولا يوجد ثمن مقابل ذلك".

وحول صفقة تبادل الأسرى، قال دودين:" مستعدون للبدء في مفاوضات صفقة تبادل على أساس الإفراج عن الأسرى اللذين أعيد اعتقالهم، ومن ثم مستعدون للبدء في عملية تبادل مشرفة يشعر الأسرى بالحرية من خلالها".

وأشار إلى أن "هذه العملية ليست لدى حركة حماس أو المقاومة لوحدها، بل هي عملية بين طرفين وبمفاوضات غير مباشرة، ونأمل إنجازها".

وأوضح القيادي في حماس أن الصفقة ليست قريبة وتحتاج بعض الوقت.