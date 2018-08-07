ترامب للعالم: نحن أو إيران.. وموعدنا نوفمبر



بعد وقت قصير من دخول إعادة العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيز التنفيذ، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعقوبات قاسية كل من يتعامل تجاريا مع إيران.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن تتعامل تجاريا مع كل من يجري معاملات تجارية مع إيران.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك".

واعتبر الرئيس الأميركي أن العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يعاني من مشكلات اقتصادية وانهيار في العملة، "هي الأشد على الإطلاق".

وأكد ترامب أن العقوبات على إيران "ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى".

وكانت العقوبات على إيران رفعت إثر توقيع الاتفاق بشأن ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه ترامب في مايو.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 4:01 (توقيت غرينتش)، الثلاثاء، المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.