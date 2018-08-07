الحكومة الصينية تقدم أكثر من مليوني دولار للأونروا

وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، في رام الله، اتفاقية دعم وتمويل مع الحكومة الصينية، بقيمة 2.35 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية المخصصة لبرنامج الطوارئ لغزة، وتوزيع المواد الغذائية للعام 2018، عن الأونروا المفوض العام بيير كرينبول، وعن الحكومة الصينية سفيرها لدى دولة فلسطين جيو وين.

وأعلنت الأونروا أن هذه المنحة ستوظف لشراء مواد غذائية للاجئين في قطاع غزة.

وقال السفير وين إن حكومة بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وندعو كافة الدول لدعم الأونروا، وزيادة التمويل المقدم للوكالة.

وكانت الصين قدمت مساهمة العام الماضي للأونروا بقيمة 350 ألف دولار لدعم ميزانية البرامج في الأونروا، والدعم المقدم هذا العام هو الأعلى من الحكومة الصينية.