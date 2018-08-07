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جيش العاصفة يزور منزل المحررتين "عهد وناريمان التميمي"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:10 - 07 اغسطس 2018
جيش العاصفة عهد التميمي جيش العاصفة عهد التميمي
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زار وفد من العمل الجماهيري في كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة- الذراع العسكري لحركة فتح، منزل أيقونة المقاومة المناضلة "عهد التميمي"، ووالدتها ناريمان.

وهنأ الوفد، الأسيرتين المحررتين وعائلتهما بالتحرير، متمنياً من الله العلي القدير ان يكسر قيد باقي إخواننا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وتوجهت والدة عهد "ناريمان التميمي" في اتصال هاتفي أجراه أحد قادة الكتائب معها بالتحية العظيمة للكتائب وقائدها العام "سالم ثابت" وأهل غزة الصابرين.

وبدورهم شكروا عائلة الأسيرة عهد التميمي الوفد الزائر لهم، مثمنين، جهود الأخوة في الكتائب لمناصرتهم ووقوفهم بجانب الأسرى الأبطال.

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