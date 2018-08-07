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عقب ارتقاء شهيدين في قصف اسرائيلي

الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال استخفاف بجهود تثبيت وقف إطلاق النار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:48 - 07 اغسطس 2018
شعار الجهاد الإسلامي شعار الجهاد الإسلامي
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اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي موقع للمقاومة أثناء التدريب وارتقاء شهيدين هو إمعان في الاستخفاف بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وهي جريمة تكشف هشاشة العروض المطروحة.
وحملت حركة الجهاد في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان الغادر، مؤكدةً "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والرد على هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال."

بِسم الله الرحمن الرحيم 
بيان صحفي


نحتسب عند الله تعالى الشهداء الابرار الذين ارتقوا جراء القصف الاسرائيلي الغادر على موقع للمقاومة أثناء التدريب. 
إننا إذ نحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغادر ، فإننا نؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والرد على هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال. 
إن هذه الجريمة هي إمعان في الاستخفاف بالجهود المبذولة لتثبيت وقف اطلاق النار ، وهي جريمة تكشف هشاشة العروض المطروحة.
المكتب الاعلامي
لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين 
الثلاثاء 25 ذَو القعدة 1439هـ، 2018/8/7م

 

 

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