السجن 18 شهراً وغرامة مالية بحق طفل في سجون الاحتلال

حكمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما يُسمى محكمة سالم العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن على الأسير الطفل قاسم أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسجن 18 شهرا.

وذكر ذوو الأسير الطفل أبوبكر، أن قوات الاحتلال لم تكتف بالحكم الجائر بل فرضت غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف شيقل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها، نحو 350 طفلا فلسطينيا دون سن الثامنة عشرة، يعيشون ظروف اعتقال صعبة تفتقر إلى أدنى معايير حقوقهم كأطفال التي تكفلها الشرائع والقوانين الدولية وفقاً لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.