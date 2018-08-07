شهيدان من "القسام" في قصف "إسرائيلي" شمال القطاع

استشهد مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف "إسرائيلي" استهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن المقاومين ارتقيا جراء قصف مدفعية الاحتلال لموقعاً للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جانبها أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، استشهاد المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا في القصف الصهيوني الأخير.

في ذات السياق زعمت المصادر العبرية، أن المدفعية قصف موقعاً لحركة "حماس" رداً على إطلاق نار صوب دورية تابعة لجيش الاحتلال قرب حدود القطاع.