التجمع الإعلامي يفتتح مخيم "العودة الإعلامي" الثاني برفح

افتتح التجمع الإعلامي الفلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، المخيم الإعلامي الثاني بعنوان "مخيم العودة الاعلامي " لطلبة وخريجي كليات الصحافة والاعلام.

وقال مدير التجمع برفح ياسر أبو عاذرة، إن المخيم الإعلامي الثاني "مخيم العودة الإعلامي " سيستمر لمدة أربعة أيام متتالية وهو عبارة عن مخيم متخصص في المجالات الإعلامية المختلفة، مضيفا أن تسمية المخيم باسم العودة يأتي تزامنا مع مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار أبو عاذرة إلى أن المخيم الذي يحاضر فيه مجموعة من الإعلامين المتخصصين، سيركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، كما سيتطرق إلى العديد من الفنون الصحفية مثل كتابة التقارير الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، وأساسيات التصوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية النشر السليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أبو عاذرة أن المخيم الذي يشارك به نحو (40) من طلبة وخريجي كليات الإعلام برفح، يأتي ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل والدورات الإعلامية المختلفة التي ينظمه التجمع الإعلامي على مستوي قطاع غزة.

وكان التجمع الإعلامي نظم بمدينة رفح العام الماضي المخيم الإعلامي البيئي الأول بعنوان" هواة الطبيعة "وذلك بالتعاون مع دائرة البرفسور نورمان خلف لأبحاث البيئة.