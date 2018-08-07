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اللاعبون الكروات يزيدون من معاناة ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:40 - 07 اغسطس 2018
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط ريال مدريد، قرر عدم العودة إلى تدريبات الفريق، حتى يتم حسم مستقبله مع النادي.

وقالت صحيفة " إن اللاعب جاء أمس الاثنين إلى مقر تدريبات الفريق، وبعد الحديث مع مسؤولي النادي الملكي قرر عدم ارتداء قميص الريال مرة أخرى، في الوقت الحالي، على الأقل.

ويرغب كوفاسيتش في الرحيل، للحصول على المزيد من الدقائق في الملعب، وقد قرر البقاء في منزله، حتى يجد النادي الإسباني، حلًا له، بحسب الصحيفة المدريدية.

وطلب اللاعب من مدربه الجديد، جولين لوبيتيجي، السماح له بالرحيل، لكن النادي يرفض بيعه حاليًا، وفقا لموقع "كوورة" الرياضي".

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا، إلى أن الدولي الكرواتي قرر الخروج من ريال مدريد، منذ نهاية الموسم الماضي.

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