الاحتلال يزعم ضبطه سلاحاً داخل مركبة شمالي رام الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قواته ضبطت، اليوم الاثنين، سلاحاً داخل مركبة على حاجز عسكري إسرائيلي شمالي رام الله.

وأوضح متحدّث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، أن قواته ضبطت سلاحاً من "إنتاج ذاتي" خلال تفتيش المركبات على حاجز "بيت إيل" العسكري الواقع شمالي شرق مدينة البيرة.

ولم يورد بيان الجيش أي تفاصيل إضافية، أو هوية سائق المركبة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال اعتقل شابا فلسطينيا من مخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت تلك المصادر، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الشارع الرئيس في المخيم، وداهمت المحال التجارية وفحصت الهويات الشخصية بحثًا عن عمال من الضفة الغربية.