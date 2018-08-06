استخدم فلفل الكايين والكركم والزنجبيل لعلاج آلام المفاصل

آلام المفاصل من أكثر الأشياء المزعجة التي تنتج عن التهاب ينشأ في اي جزء من المفصل بما في ذلك الغضروف والأوتار والعظام، وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تستخدم لالتهاب المفاصل.

فلفل الكايين أو الفلفل الحار من التوابل التي تستخدم في الطب البديل لفوائده الصحية العديدة، لاحتوائه على عنصر هام يسمى capsaicin وهو مادة مسكنة ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في علاج كل الآلام والأوجاع.

ويساعد فلفل الكايين في علاج التهاب المفاصل الروماتيزمي أو ألم الروماتيزم، تقليل صعوبة الحركة، علاج الألم الناتج عن ضربة أو صدمة، تسريع الشفاء من الالتواء. والكركم والزنجبيل من التوابل التي تعمل كمسكنات للألم وتنشط الدورة الدموية وتقلل الالتهابات الزائدة التي تؤثر على المفصل.

المقادير:

2 ملعقة كبيرة فلفل أخضر مطحون 2 ملعقة كركم مطحون كوب زيت بذور العنب 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون نصف كوب شمع العسل طريقة وصفة فلفل الكايين والكركم والزنجبيل ضع الفلفل الحار والكركم والزنجبيل في إناء مقاوم للحرارة.

أضف كوب من زيت بذور العنب ثم سخن الخليط في أقل درجة حرارة وأخلط شمع العسل معه. أخرجه من النار وأتركه يبرد 10 دقائق ثم ضعه في برطمان زجاجى في مكان مظلم وبارد. استخدم الخليط كمرهم على المناطق المصابة ودلك المفاصل به لمدة 5 دقائق وأتركه حتى يمتصه الجلد جيداً، واستخدمه مرتين يومياً.