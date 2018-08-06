وقفة حاشدة للعمل النسائي بالجهاد نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال قبالة مقر الصليب الأحمر

نظمت دائرة العمل النسائي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، وقفة حاشدة، نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال، قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمحافظة خان يونس.

وشارك في الوقفة ناشطات في الدائرة، وزهرات مشاركات في مخيمات "حرائر العودة"، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية، وعدد من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي بخان يونس.

وتخلل الوقفة فقرات مختلفة شاركت فيها زهرات من العمل النسائي للجهاد، وكلمة ألقيت باللغة الإنجليزية نصرة للأسيرات في سجون الاحتلال، ألقتها إحدى المشاركات.

كما تحدث في الوقفة، الأسير المحرر مصعب البريم، الذي أكد أن الأسرى عنوان كبير من عناوين صبر وثبات الإنسان الفلسطيني.

ونوه إلى أن شعبنا ومقاومته ينهضون اليوم ويواصلون مسيرتهم بقوة وإصرار، مستمدين ذلك من عزيمة وبسالة الأسرى والأسيرات.

ولفت البريم إلى أن أسيراتنا وأسرانا الأبطال، يعلمون الدنيا كلها دروسا في الثبات والصمود، مستحضرا نماذج عديدة من رائدات الصبر ومواجهة السجان كالأسيرات: إسراء الجعابيص، أم إبراهيم السعدي، وابتسام موسى .. إلخ من النماذج التي لا مجال لحصرها.

وانتقد الأسير المحرر تخلي كثير من المؤسسات الحقوقية عن قضية الأسرى الفلسطينيين، وصمت البعض منها، وانحياز البعض الآخر لصالح الاحتلال وإجراءاته الوحشية ضدهم.

وشدد البريم على أن خيار الأسرى والأسيرات سيقهر السجان، وينتصر في النهاية، مبينا أن هذه الشريحة الوطنية، تعبر بتضحياتها للجميع أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

وفي نهاية الفعالية الحاشدة، سلم وفد من العمل النسائي بالجهاد الإسلامي يتقدمه أم علي العبادلة، مذكرة احتجاج على معاملة الاحتلال الوحشية للأسيرات، باللغة الإنجليزية، لمسؤولة مقر الصليب الأحمر بخان يونس آمال شمالي.