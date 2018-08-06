ادعيس يحدد موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، مساء اليوم الاثنين، عن موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين للمحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة).

وقال ادعيس، إن سفر حجاج المحافظات الشمالية سيكون مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري، أما حجاج المحافظات الجنوبية فسيكون موعد سفرهم فجر يوم الخميس الموافق السادس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف أنه سيتم إعلان مواعيد وأرقام الرحلات بعد التواصل مع الجهات المنظمة السعودية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفرهم.

يشار إلى أن حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية بدؤوا اليوم مغادرة الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومنها إلى الديار الحجازية، فيما يستمر وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة.