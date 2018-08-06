الصحة: لا ضمانات لحل أزمة الوقود المتفاقمة بمستشفيات غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الاثنين، عدم وجود أي ضمانات من الجهات المعنية لحل أزمة الوقود المتفاقمة لدى القطاع الصحي.

وقال المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان صحافي، إن أزمة الوقود في غزة تهدد المرافق الصحية وتضع كافة الخدمات الصحية في خطر محدق.

وتنقطع الكهرباء في قطاع غزة مدة 20 ساعة مقابل وصل 4 ساعات فقط، بعد استهداف محطة توليد الكهرباء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 11 عامًا يعاني القطاع الصحي في غزة من أزمات عديدة نتيجة لنقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم الخدمات للمواطنين.