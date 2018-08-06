الاحتلال يمدد توقيف والدة الشهيد غنام لـ5 أيام

مددت ما تسمى بــ "محكمة الصلح" الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، اعتقال والدة الشهيد محمد أبو غنام من القدس حتى الخميس المقبل، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الشهيد أبو غنام أمس في جبل المكبر واعتقلت والدته سوزان ( 39 عاما).

واستشهد محمد أبو غنام في 21 تموز الماضي، على مدخل بلدته "الطور" شرق مدينة القدس، خلال مواجهات مع الاحتلال.

وجرى تشييع جثمانه بعد أن هُرِّب من على أسوار مستشفى المقاصد الواقع في بلدة الطور، خشية احتجازه من قبل سلطات الاحتلال التي طوقت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ، ليوارى الثرى دون أن تستطيع والدته أن تقبله، وتحتضنه لآخر مرة.