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نابلس: شبان يحتجون على اعتقال أمن السلطة لـ "الزعبور"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:42 - 06 اغسطس 2018
احتجاج في نابلس على امن السلطة احتجاج في نابلس على امن السلطة
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أغلق مجموعة من الشبان المدخل الجنوبي لمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالكشف عن حقيقة الحالة الصحة للشاب أحمد أبو حمادة الملقب ب"الزعبور"، المعتقل في سجن اريحا التابع للأجهزة الأمنية

وذكرت مصادر محلية، أن الشبان أغلقوا شارع القدس في بلاطة بالإطارات المطاطية المشتعلة، وعرقلوا حركة المرور، مما دفع بالمركبات إلى سلوك طرق فرعية، وسط انتشار للأجهزة الأمنية.

يذكر أن الزعبور اعتقل قبل نحو عام ونصف بعد إصابته خلال اشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية في مخيم بلاطة، حيث تتهمه الأجهزة بارتكاب عدة "جرائم، بينها قتل وإطلاق نار".

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