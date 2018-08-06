صحيفة بريطانية تكشف أسباب تعثر "صفقة القرن"

ذكرت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية أن مصادر أمريكية وعربية تحدثت عن تعثر خطة السلام المسماة ب "صفقة القرن"، وسط ازدياد التخوّف العربي من كونها متحيزة بشكل كبير لصالح الاحتلال.

وقال دبلوماسي أمريكي للصحيفة إن المبعوثيْن جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات أبلِغا بأن أي خطة سلمية يجب أن تؤجَّل حتى تخفيف التوتر بين "إسرائيل" وحركة حماس،

وتبدد الغضب الفلسطيني على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى نتائج استطلاع رأي جديد بأن 80% من الفلسطينيين يتوقعون ألّا ينتج أي شيء مقبول فلسطينيا عن "صفقة القرن"، أما نسبة الذين قالوا العكس، فبلغت 7% فقط.

وكانت مصادر صحفية قد رجحت ان تنشر الادارة الامريكية تفاصيل المقترح الامريكي الا ان الادارة ارجأت الاعلان الى اجل غير مسمى.