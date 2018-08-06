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وفد كويتي يصل رام الله لإجراء مقابلات لمعلمين فلسطينيين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:47 - 06 اغسطس 2018
طلاب مدارس طلاب مدارس
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وصل وفد كويتي بعد ظهر اليوم إلى مدينة رام الله، لإجراء مقابلات تعاقد مع معلمين للعمل في دولة الكويت اعتباراً من يوم غدِ الثلاثاء، للمحافظات الشمالية كمرحلة أولى.

واستقبل الوفد نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب، ومدير عام المعابر نظمي مهنا، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، وطاقم من الرئاسة الفلسطينية.

ورحبت وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، بوصول وفد وزارة التعليم الكويتية إلى البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تسعى لتوفير كامل إمكاناتها لإنجاح زيارة الوفد، مثمنةً في الوقت ذاته ثقة الكويت بالمعلم الفلسطيني، والعلاقات القوية بين البلدين في عديد المجالات وعلى رأسها التعليم.

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