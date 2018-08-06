سيدات أسبانيا يحققن فوزاً كاسحاً بمونديال السيدات تحت 20 عامًا

حققت سيدات إسبانيا فوزًا كاسحًا، اليوم الإثنين، في الوقت الذي انتزعت الصينيات ثلاث نقاط بصعوبة في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا المقامة في فرنسا.

وتغلبت سيدات إسبانيا على باراغواي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة.

سجلت رباعية إسبانيا، باتريسيا جويخارو (هاتريك) في الدقائق 40 و64 و95، و كلاوديانا بينا في الدقيقة 49، بينما جاء هدف باراغواي الوحيد عبر جيسيكا مارتينيز في الدقيقة 62.

بذلك، حققت سيدات إسبانيا أول ثلاث نقاط لهن في بداية المشوار العالمي.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب أمريكا مع اليابان.

وفي المجموعة الرابعة، فازت سيدات الصين بصعوبة على هايتي بهدفين مقابل هدف.

وسجلت ثنائية الصين، يوجي تشاو و شن مينجيو في الدقيقتين 13 و46، بينما جاء هدف هايتي عبر نيريليا موندير من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وحققت سيدات ألمانيا الفوز في وقت سابق اليوم على نيجيريا بهدف نظيف ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر الصين الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا، فيما جاءت هايتي ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن نيجيريا.