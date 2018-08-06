إلقاء القبض على شخصين استغلا أطفالا في بيت لحم

قبضت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، على شخصين للاشتباه باستغلالهما عددا من الأطفال بتشغيلهم للبيع على مفترقات الطرق في مدينة بيت لحم، ما شكل خطورة على حياتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه وبالبحث والمراقبة من قبل حماية الأسرة والأحداث لعدد من الأطفال الذين يبيعون على المفترقات، فقد تمكنت من القبض على خمسة أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 8 أعوام و13 عاما أثناء بيعهم ألعابا وضبطت معهم كمية منها.

وأضاف أنه بسؤال الأطفال عن مصدر الألعاب، أفادوا بأن شخصين يقومان بتوزيعهم على المفترقات ويُحضران لهم هذه الألعاب والبضائع لبيعها مقابل أجر لكل واحد منهم يتراوح ما بين 25-30 شيقلا، موضحا أنه تبين من خلال التحقيقات أن متوسط بيع الأطفال يصل إلى 150 شيقلا في اليوم الواحد وهذا بعلم أولياء أمورهم.

وبيّن ارزيقات أن الشرطة قبضت على الشخصين وتم توقيفهما 48 ساعة من النيابة العامة لحين إحالتهما للقضاء، كما ضبطت كميات الألعاب، وأخذت تعهدات مكتوبة على أولياء الأمور، وأخلت سبيل الأطفال.

وناشد ارزيقات أولياء الأمور ضرورة رعاية أطفالهم ومنعهم من العمل خوفا من استغلالهم، وحذّر أصحاب العمل من تشغيل واستغلال الأطفال.