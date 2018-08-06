الاحتلال يطرد أربع عائلات شرق طوباس

طردت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، أربع عائلات فلسطينية من خيامها في خربة يرزة، شرق طوباس، بحجة التدريبات العسكرية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال طرد العائلات التي منها مقيم بشكل دائم، وأخرى ترتاد المنطقة لمتابعة ثروتها الحيوانية في المنطقة، لافتا إلى أن الماشية ظلت في حظائرها وهو ما يشكل خطرا عليها.

وأشار إلى أن هذه العائلات ستظل بعيدة عن خيامها وثروتها الحيوانية حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي، هذه العائلات بالإخلاء، لثلاثة أيام متفاوتة من هذا الشهر، بحجة التدريبات.

يذكر أن الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مناطق الأغوار سنويا بشكل متكرر للتدريبات، مستفيدين من المساحات الواسعة والمفتوحة فيها.