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جيش الاحتلال يوصي بتخفيف القيود الاقتصادية عن غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:02 - 06 اغسطس 2018
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بتخفيف القيود الاقتصادية عن قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه وخلافًا للموقف السياسيّ، فإنّ مسؤولين في الجيش أصدروا توصية غير ملزمة، بتخفيف القيود الاقتصادية عن غزة، وتجنّب أي مواجهة عسكرية محتملة في غزة حتى نهاية عام 2019 لحين انتهاء بناء الجدار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمنيّ قوله في جلسة مغلقة مؤخرًا، إنّ الأولوية حاليًا في غزة هي بناء الجدار، وأنّ حماس لديها الكثير من الرغبة بالتوصل لتسوية سياسية حتى لا تفقد المزيد من رصيدها الاستراتيجي، ولذلك يجب استغلال الفرصة للضغط عليها لكي تقبل بأي نتائج.

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