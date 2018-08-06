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#بدون_استثناء.. صوت رفح الجديد للمطالبة بمستشفى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:50 - 06 اغسطس 2018
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أطلق فريق المجالس الشبابية اليوم الاثنين، حملة الكترونية تحت وسم (#بدون_استثناء) بمشاركة النشطاء والمؤثرين.

واستطاع الوسم أن يحقق تفاعلاً كبيراً على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الأوسمة الأكثر تفاعلاً في فلسطين.

ويشارك الفريق في تحدي التغيير المنفذ من قبل المنتدى الاجتماعي التنموي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وتتضمن الحملة ميزانيات المستشفيات، حيث سيتم من خلالها توصيل المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالتوزيع العادل من وزارة الصحة على المستوى الجغرافي للقطاع عن طريق طرح معلومات وحقائق تثبت أحقية المدينة في الحصول على مستشفى ومعرفة كيفية توزيع الميزانية على مستوى القطاع.

وتهدف الحملة الى تعزيز الحق في الوصول الى المعلومات من أجل مكافحة الفساد ومنع انتشاره.

 

 

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