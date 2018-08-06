صور | الشمال يتوج بلقب بطولة عودتنا في وحدتنا

توج فريق محافظة شمال غزة بلقب بطولة عودتنا في وحدتنا لقدامى اللاعبين التي نظمتها اللجنة الرياضية العامة على مستوى قطاع غزة، أمس الأحد على ملعب مسجد الشهيد عز الدين القسام شمال غزة.

وبحضور الأستاذ جميل لبد مسؤول اللجنة الرياضية العامة وأعضاء اللجنة الرياضية على مستوى الأقاليم ، وبمشاركة الفرق الرياضية الممثلة لمحافظات قطاع غزة.

تمكن فريقي محافظة الشمال ومحافظة غزة من الوصول إلى نهائي البطولة بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على فريق محافظة رفح ومحافظة الوسطى على التوالي.

وبحضور جماهير، تمكن الشمال من حصد لقب البطولة بصعوبة بفوزه غزة بركلات الترجيح بعد ناهية المباراة بالعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الختام كرمت اللجنة الرياضية العامة الفريقين الفائزين بالمراكز الأول والثاني في البطولة.

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