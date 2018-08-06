أردوغان للأتراك : أخرجوا دولاراتكم من تحت الوسائد و ادعموا الليرة التركية

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك إلى استبدال الدولارات الموجودة “تحت الوسائد” بالليرة التركية، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الذي تشهده.

وأكد أردوغان، الجمعة، خلال مؤتمر عُقد في مدينة أرض روم، شمال شرقي تركيا، أن تركيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر، مشيراً إلى أنها تحقق معدل نمو بنسبة 7.4 بالمئة، مضيفاً: “أصبحنا نحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في النمو الاقتصادي”.

وتابع أردوغان: “أرى أن هناك من يحاولون إركاع بلدنا، مثلما حدث أثناء مظاهرات (حديقة جيزي) في عام 2013، ولكن لن تفلح خطواتكم، قلتها قبل قليل، أخرجوا العملات الأجنبية والذهب الموجود تحت الوسائد، حتى نبطل هذه المؤامرة معاً”.

وحدثت جلبة في صالة المؤتمر، إذ ارتفعت أصوات الحضور قائلين: “ليس لدينا (عملات أجنبية)، فليخرجها من لديه”، ليرد أردوغان ضاحكاً: “أنا أساساً أوجه كلامي لمن لديه”.

يشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل رقماً قياسياً جديداً، من خلال تجاوز حاجز خمس ليرات تركية للمرة الأولى، وجاء هذا الارتفاع الجنوني عقب العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزير الداخلية “سليمان صويلو”، ووزير العدل “عبد الحميد جول”، على خلفية عدم إفراج السلطات التركية عن القس الأمريكي المعتقل، أندرو برونسون.