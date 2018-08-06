أزمة تهدد انتقال نجم بايرن ميونخ لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين 6 أغسطس/آب، أن صفقة انتقال اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ إلى برشلونة مهددة بالفشل.

وبحسب صحيفة سبورت الإسباينة، التي قالت، إن "فيدال بدأ صباح اليوم الاثنين، مراجعة طبية شاملة، من شأنها أن تكون حاسمة في توقيع اللاعب للبارسا من عدمه".

وأضافت الصحيفة: "رغم أن فيدال التقط الصور أمام شعار برشلونة، وصرح بكلماته الأولى كلاعب للبلوجرانا، لكن نتائج الفحص الطبي وخاصة ركبته التي خضعت لتدخل جراحي الموسم الماضي، ستكون حاسمة في مسألة التوقيع معه".

وأوضحت: "مبدئيا يجب ألا تكون هناك مشكلة أو نكسة بشأن ركبة فيدال، لأن إدارة برشلونة، هادئة جدا في هذا الصدد، بالإضافة إلى ذلك، تم الاستفسار عن حالة اللاعب من الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في الركبة".

وأتمت: "نتيجة هذه الاختبارات الطبية ستحدد جدول أعمال فيدال اللاحق في برشلونة، بمناسبة عرضه الرسمي بصفته لاعب جديد للفريق الكتالوني".