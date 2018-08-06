الصحة بغزة تحذر من توقف خدماتها جراء نفاذ الوقود

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من تعرض خدماتها الصحة مجددًا لخطر التوقف وتحويل الخدمات، بذات الإجراءات القاسية التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الحالي، بسبب نقص كميات الوقود المتوفرة لتشغيل مرافقها الصحية.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أنه "لا يوجد أي تطمينات من الجهات المعنية لحل أزمة الوقود التي تهدد المرافق الصحية في القطاع"، مُشيرًا أن ذلك "يضع كافة الخدمات الصحية أمام خطرٍ مُحدق".

وفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة خلال الأيام الماضية قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم، كإجراء عقابي ضدّ أهالي القطاع، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة صوب المستوطنات المحاذية.