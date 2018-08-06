ظريف: ترامب ومحمد بن سلمان ونتنياهو "معزولون" في موقفهم من إيران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أن قادة الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل "معزولون" في موقفهم من بلاده.

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" شبه الرسمية، "أعلن العالم بأسره اليوم أنه غير متفق مع السياسات الأميركية حيال إيران".

وأضاف "تحدثوا إلى أي شخص في أي مكان في العالم وسيقول لكم إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو و(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(ولي العهد السعودي الأمير محمد) بن سلمان هم معزولون، وليس إيران".

وأشار ظريف إلى صعوبة تصور إجراء مفاوضات مع ترامب بعدما تخلى الأخير عن الاتفاق النووي الذي قضت إيران وقوى العالم "ساعات هي الأطول في تاريخ أي مفاوضات" للتوصل إليه.

وأضاف "هل تعتقدون أن هذا الشخص (ترامب) هو شخص جيد ومناسب ليتم التفاوض معه. أم أن ما يفعله هو مجرد الاستعراض؟"

وشكك الإيرانيون بعرض ترامب إجراء محادثات "في أي وقت" ودون شروط مسبقة.

ومع العودة المرتقبة للعقوبات الأميركية بحق إيران الثلاثاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أقر ظريف بأن بلاده ستواجه مرحلة صعبة في قادم الأيام.

وقال "بالتأكيد سيتسبب التنمر والضغوطات السياسية الأميركية ببعض الاضطرابات لكن الحقيقة أن أميركا معزولة في عالم اليوم".