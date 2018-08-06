مديرية المعادن: الذهب الوارد للدمغ فاق الطن خلال الشهر

أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت مليون و668 ألف شيكل تقريباً، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية 1 طن و337.5 كغم تقريبا.

وأشار مدير عام المديرية يعقوب شاهين ان الكمية الواردة للمديرية خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 11% والإيرادات المحصلة ارتفعت بنسبة 25% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبين تقرير المديرية تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية خلال الشهر الماضي35 جولة تفتيشية شملت 144 محلا ومصنعا، و تجديد 5 رخص مهنة مزاولة.