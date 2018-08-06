وفد كويتي يصل فلسطين للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

رحبت وزارة التربية والتعليم العالي، بوصول وفد وزارة التعليم الكويتية إلى البلاد قبل قليل، بغرض التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين بعد نجاح التعاقد الذي أُبرم العام الماضي.

وضم الوفد رئيسه منصور الظفيري، ومراقب التعيين عبير الجبر، ورئيس قسم الثانوي سالم ميرزا، ومساعد منسق شؤون التوظيف محمد ضاوي، والموجه الفني غدير العجمي، حيث كان في استقبالهم نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب، ومدير عام المعابر نظمي مهنا، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، وطاقم من الرئاسة الفلسطينية.

وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل للرئيس محمود عباس وطاقم الرئاسة وسفير فلسطين وطاقم السفارة على دورهم الأصيل والمتواصل في سبيل إنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أنها تسعى لتوفير كامل إمكاناتها لإنجاح زيارة الوفد، مثمنةً في الوقت ذاته ثقة الكويت بالمعلم الفلسطيني، والعلاقات القوية بين البلدين في عديد المجالات وعلى رأسها التعليم.

وأفادت التربية أن الوفد الكويتي بالتعاون مع طواقم الوزارة الإدارية والفنية، سيبدأ عملية إجراء المقابلات للتعاقد مع معلمين للعمل في دولة الكويت الشقيقة اعتباراً من يوم غدِ الثلاثاء، للمحافظات الشمالية كمرحلة أولى.