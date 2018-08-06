جنين: ضبط 45 قطعة اثرية و17 كغم من الزجاج الاثري

ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، 45 قطعة اثرية، و17 كغم من الزجاج الأثري في جنين.

وأوضحت الشرطة، توفرت معلومات حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين لقطع اثرية، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده داخل مدينة جنين، وتحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار الى مكان تواجده، وتم ضبطه، وبحوزته قطع أثرية مختلفة، تمثلت بـ أباريق فخارية، وأسرجة من الفخار، ومزهريات زجاجية وكمية من الزجاج وزنها ( 17 ) كغم، وعملة معدنية مختلفة الأحجام.

وأضاف البيان، أنه بعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والآثار في جنين، تبين بان جميعها أثرية وتعود الى عصور مختلفة .

وأكد البيان توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا، لإحالته الى النيابة العامة حسب الأصول.