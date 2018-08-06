الخليل: الكشف عن عملية احتيال بقطعة ألماس قيمتها 10 آلاف $

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة نصب واحتيال قيمتها 10 آلاف دولار في مدينة الخليل وألقت القبض على الفاعل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بانه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من قبل احد المواطنين تتعلق بقيام شخص بالاحتيال عليه بمبلغ 10 آلاف دولار مقابل بيعه قطعة ألماس تبين بانها مقلدة، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة والقبض على الفاعل " .

وأضاف البيان بانه وخلال عمليات جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على المشتبه به، والذي اعترف خلال سماع أقواله بالحصول على مبلغ 10 آلاف دولار من المشتكي بعدما عرض عليه قطعة الألماس وأوهمه بأنها أصلية وتساوي 25 ألف دولار .

هذا واكد البيان ضبط قطعة الألماس المقلدة وتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .