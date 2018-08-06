بيض غزة والضفة خالي من "السالمونيلا"

أثار إعلان وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أن 30% من بيض الدجاج مصاب ببكتيريا السالمونيلا حالة من القلق والخوف في صفوف المواطنين في قطاع غزة والضفة المحتلة وخاصة ان جل البيض يتم استيراده من "إسرائيل" ، والتساؤل بشأن إمكانية وصول المرض للمواطنين في الأراضي الفلسطينية .

غزة خالية

مدير دائرة الانتاج الحيواني في زراعة غزة، طاهر أبو حمد قال:"إن بيض قطاع غزة خالي من "بكتيريا السالمونيلا"، رغم اعلان الاحتلال "الإسرائيلي" اكتشافه لإصابة 30% من بيضهم "ببكتيريا السالمونيلا".

وقال في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ان 220 مليون بيضة في قطاع غزة او ما يطلق عليه "بيض المائدة" هو من قطاع غزة وخالي تماماً من أي بكتيريا .

أما عن "بيض التفريخ" فأوضح ان وزارة الزراعة فور تقوم بأخذ عينات داخل المختبر البيطري

بشكل يومي وفحصها ، مشيراً الى انه في حال الاشتباه نقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره .

وطمئن أبو حمد سكان قطاع غزة مجدداً من خلو بيض القطاع من بكتيريا السالمونيلا".

لايوجد بالضفة

أكد مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بالضفة إياد العدرا، أن البيض الفلسطيني خالٍ تماما من مرض "السالمونيلا"، وذلك بعد اعلان وزارة الصحة الاسرائيلية اصابة 30 %من بيض مزارعها بالبكتيريا.

وقال العدرا ، ان هذه مشكلة في بيض المزارع الاسرائيلية ولا علاقة لنا بها، مؤكدا خلو بيض المائدة الفلسطيني من بكتيريا "السالمونيلا".

"السالمونيلا" وفقا لوزارة الخطر على حياة السكان، مثل: الأطفال الصغار، وكبار السن، والمرضى.

وعزا التقرير ان سبب انتشار البكتيريا إلى عدم النظافة، حيث لا تقوم الجهات المسؤولة عن تربية الدواجن بإجراء التغييرات اللازمة؛ لتحسين مستوى النظافة في حظائر الدجاج.