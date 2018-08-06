"فلسطين اليوم" توضح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في غزة

تشهد أسواق اللحوم والأضاحي في قطاع غزة ارتفاعاً في أسعار المواشي تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لاسيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع.

"موسم الأضاحي" يتزامن مع أزمات عدة قد تؤدي إلى انهياره، جراء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، خلافاً للمواسم السابقة التي كانت أفضل حالاً من ذي قبل، حيث يواجه أزمة اقتطاع رواتب موظفي السلطة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي ما يزيد عن 15 ساعة يومياً.

"الحمى القلاعية"

وعزت وزارة الزراعة في غزة أسباب ارتفاع أسعار المواشي والأضاحي إلى انتشار مرض الحمى القلاعية في رومانيا، مشيرة إلى أن استيراد المواشي يكون من رومانيا والبرتغال عبر "إسرائيل".

وأوضح تحسين السقا مدير دائرة التسويق في الوزارة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال أوقف استيراد الأضاحي من رومانيا، وأصبحت تقتصر على الاستيراد من البرتغال والتي تتميز بارتفاع أسعارها.

وذكر السقا، أن (15.000) رأس من العجول والأبقار قد دخلت قطاع غزة منذ بداية العام، مشيراً إلى أنه تم استهلاك (9000) رأس حتى الأيام يومنا هذا، فيما يتبقى (6000) رأس في مزارع القطاع.

وتوقع أن يتم استيراد (4000) رأس حتى قبيل عيد الأضحى ليصبح المجموع (10.000) رأس، مبيناً إلى أن الكميات الموجودة في القطاع من الأبقار والعجول، والأغنام متوفرة لسد احتياجات المضحين.

وأضاف السقا: "أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعاً عن العام الماضي، فالنوع الهولندي يتراوح سعره بين (16- 16.5) شيقلاً، أما الشراري (السمنتال، والفرنسي والليموزين وغيرها يبلغ سعره (9).

ونوه إلى الوزارة ليست مخولة لتحديد أسعار المواشي في قطاع غزة، بل يتم تحديدها حسب السوق الحرة.

قدرة شرائية ضعيفة

ولفت السقا، أن القدرة الشرائية ضعيفة هذا العام ارتفاع الأسعار وقلة الطلب مقارنة بالعام الماضي جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.

من جهته، قال سامي البطنيجي صاحب مزرعة للعجول في غزة، إن السوق المحلي يشهد تراجعاً شديداً في القدرة الشرائية للمواطن بسبب العقوبات المفروضة على قطاع غزة وخصم رواتب الموظفين.

وأكد البطنيجي في حديثه لـ "فلسطين اليوم"، أن القدرة الشرائية انخفضت إلى 50% مقارنة بالأعوام الماضية، مشيراً أن التجار يستوردون الأضاحي بكميات محدودة حسب حاجة السوق.

وأوضح أن الأسعار زادت عن العام الماضي، مشيراً إلى أن الخراف من "عساف، والبلدي" يبلغ سعرها (5 دنانير أردني) للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الخراف الليبية أقل من 5 دنانير.

وتمنى البطنيجي أن تتحسن القدرة الشرائية في موسم الأضاحي هذا العام كي يعوّض التجار الخسائر التي يتكبدونها جراء تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وتفرض قوات الاحتلال، حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ عام 2006، تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية فإن 40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الغاشم.