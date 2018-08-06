ادعيس: بدء مغادرة حجاج الضفة للديار الحجازية اليوم ووصول حجاج غزة لمكة

اعلن يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الاثنين، بدء مغادرة حجاج المحافظات الشمالية" الضفة الغربية "، وعلى مدار ثلاثة أيام إلى الديار الحجازية عبر معبر الكرامة في أريحا.

وبين ادعيس لـ"مراسلنا "ان الفوج الأول من حجاج قطاع غزة وصل بالأمس، الى مكة المكرمة على ان تستكمل مغادرة باقي الحجاج ، لتكون آخر طائرة تُقل حجاج قطاع غزة فجر يوم الأربعاء القادم .

ونفى ادعيس الانباء التي تحدثت عن توجه حجاج الضفة الي مكة دون المدينة للتوفير المادي على الحجاج ، موضحا ان المملكة الأردنية هي من قررت التوجه مباشرة لمكة.

وقال كل دولة تتخذ ما يناسبها بالنسبة الى حجاجها ولكن نحن نسعى ان يتوجه حجاجنا الى المدينة ويأخذوا وقتهم ولا تغيير على مسار الحج فهو ككل عام.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فإن 7600 حاج وحاجة سيتوجهون هذا العام لأداء مناسك الحج، 60% منهم من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و40% من المحافظات الجنوبية، 1000 حاج وحاجة ضمن المكرمة السعودية لأهالي الشهداء.

ويأتي سفر الحجاج هذا العام، بالتزامن مع افتتاح مدينة الحجاج في استراحة أريحا، حيث قام رئيس الوزراء "رامي الحمد لله" والذي قال في تصريحات صحافية إن هذه المدينة أفتحت اليوم بالمرحلة الأولى لها، والعمل لا يزال جاريا لاستكمالها بالكامل بحيث تشمل غرف نوم وقاعات استقبال وسفر للحجاج والعمرة ومكاتب للجمارك والتسهيلات.

ويأمل القائمون على هذه المدينة، والمواطنين أن تكون هذه المدينة مساحة للتسهيل على الحجاج والمعتمرين خلال ذهابهم و إيابهم إلى الديار الحجازية.