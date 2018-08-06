سقوط طائرة ورقية حارقة في مستوطنة قرب نابلس

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية، أن طائرة ورقية حارقة سقطت في مستوطنة "كرمي يعكوف" المقامة علي جبل "جيرزيم".

ووفقاً لمصادر الاحتلال، فالطائرة الورقية الحارقة أطلقت من مدينة نابلس دون أن يؤدي لأضرار.

وحسب التلفزيون، فلا تعتبر تلك المرة الأولى التي تطلق فيها بالونات حارقة، فخلال الشهور الماضية عثر المستوطنون في مستوطنة "جيلو" في القدس على بالونين حارقين رجحت الشرطة "الإسرائيلية" إطلاقها من بيت جالا .

وعرفت الطائرات الورقية الحارقة، في مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود الشرقية لمحافظات قطاع غزة، حيث ابتدعها الشبان الثائرون لمواجهة اعتداءات الاحتلال المتكررة على المتظاهرين.

وعادة يطلق المتظاهرون الطائرات الورقية الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، حيث اشتعلت الحرائق في الأراضي الزراعية في المستوطنات.