فنزويلا: اعتقال ستة أشخاص بتهمة محاولة اغتيال الرئيس

اعلن وزير الداخلية الفنزويلي، اليوم الاحد، اعتقال ستة "ارهابيين" متهمين بالسعي الى استهداف الرئيس نيكولاس مادورو الذي اكد انه كان ضحية "اعتداء".

وقال الوزير نيستور ريفيرول "لدينا حتى الان ستة ارهابيين معتقلين والعديد من الاليات المصادرة اضافة الى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على ادلة دامغة".

واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن الإعتداء الذي استهدفه أمس السبت في كراكاس وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نفذ بطائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة.

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين "الهجوم" في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.