إدارة ترامب وكوشنر يعملان على إنهاء «الأونروا» وملف اللاجئين

«من المهم القيام بجهود صادقة وحقيقية لتعطيل الأونروا»، هذا ملخص جزء من رسالة كتبها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 كانون الثاني / يناير إلى المبعوث الأمريكي الى المنطقة جيسون غرينبلات، وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

ففي تقرير حصري أعده كل من كولام لينتش وروبي غريمر، مراسلا مجلة «فورين بوليسي» قالا فيه «إن كوشنر، ومسؤولة بارزة يعملان بهدوء على إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي توفر التعليم الأساسي والمساعدات الضرورية لملايين الفلسطينيين ومنذ عقود طويلة». وتقول المجلة إن مبادرته هي جزء من جهود إدارة ترامب وحلفائه في الكونغرس الهادفة لتجريد الفلسطينيين من وضعية اللجوء في المنطقة، ونزع الموضوع من أجندة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقل الكاتبان عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين حديثهم عن تلك الخطوة، وأشارا إلى مشروعي قرار يتم العمل عليهما في الكونغرس من أجل متابعة المبادرة. وأبدى كوشنر الذي كلفه ترامب بمهمة حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني تردداً في الحديث عن ملامح الخطة التي يعمل بها، وتظل الخطة التي يعمل عليها مع بقية المسؤولين الأمريكيين منذ 18 شهراً من أكثر وثائق الإدارة الأمريكية سري، إلا أن موقفه من موضوع اللاجئين وعداءه للأونروا واضحان من الرسائل الإلكترونية التي تبادلها كوشنر مع الآخرين هذا العام.