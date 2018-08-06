حملة اعتقالات تطال 10 مواطنين بينهم صحفي من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، صحفيا من رام الله وشنت حملات دهم واعتقال في ارجاء متفرقة من الضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الصحفي إبراهيم الرنتيسي من منزله في بلدة رنتيس قضاء رام الله عقب مداهمتها المنزل، وهو الصحفي السادس الذي يعتقل خلال اسبوع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله نضال الحروب من منزل العائلة في بلدة دير سامت غرب الخليل فيما اعتقل الشيخ فراس أبو شرخ من منزله في مدينة الخليل .

ومن الخليل ايضا اعتقلت قوات الاحتلال حازم جبريل جياوي من اذنا غربا، وإبراهيم النجار من مخيم الفوار جنوبًا.

واقتحم جنود الاحتلال قرية دير ابو مشعل غرب رام الله وعاثت خرابًا في منزل المواطن عبدالله الأردوني، واعتقلت الشاب ابراهيم رياض .

وتعرضت منطقة جبل النواورة في بيت لحم، لاقتحام دوريات الاحتلال التي شرعت بتفتيش الأراضي هناك، واعتقال كل من شادي وابراهيم وماهر عبيد الله النواورة.

واندلعت مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقل الاحتلال من المدينة إيهاب أبو حامد، وطارق سلمي.

وجرى اعتقال الشاب عدي غيث نجل رئيس لجنة القدس في المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، الليلة الفائتة.