أجواء غائمة واستقرار درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدًا الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، لايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .