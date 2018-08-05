الإمارات تعفي بنغالياً من دفع غرامة خيالية

منحت السلطات الإماراتية العفو لمهاجر غير شرعي من بنغلاديش من دفع غرامات مالية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 350 ألف دولار في إطار برنامج العفو عن المخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وتراكمت تلك الكمية الكبيرة من الغرامات على المواطن البنغالي الذي يبلغ من العمر 22 عاما وكان يقيم في إمارة أم القيوين بوضع غير قانون منذ ولادته.

وكذلك تمكن المهاجر من الحصول على إقامة مؤقتة نتيجة برنامج العفو الذي منح المخالفين لقانون الأجانب مهلة 3 أشهر من الأول من أغسطس الجاري وتستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وبموجب هذا البرنامج، سيتم العفو عن جميع الغرامات على تجاوز مدة التأشيرات وسيتم السماح للعمال الأجانب بالعودة إلى الإمارات بتأشيرات جديدة دون إدراج غالبيتهم في "القائمة السوداء".

وحسب القوانين المعمول بها فإنه يتم تغريم الأجانب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم ما بين 25 إلى 100 درهم (7 دولارات إلى 27 دولارا) في اليوم، حسب نوع التأشيرة، ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد حتى يدفعوا الغرامات.

وكان آخر برنامج عوف لمخالفي الإقامة في الإمارات في العام 2013، حين استفاد منه 62 ألف مهاجر غير شرعي.