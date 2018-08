ترامب: لقاء ابني بالمحامية الروسية مشروع

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترامب عام 2016، "للحصول على معلومات عن منافسته"، لكنه اعتبر أن الأمر "مشروع".

وفي تغريدة على "تويتر"، كرر ترامب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله دونالد جونيور والمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا.

وكتب ترامب على "تويتر": "كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم يؤد إلى أي شيء.. لم أكن على علم به".

وينظر المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال حصول تواطؤ مزعوم بين أفراد في حملة ترامب مع روسيا لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "الرئيس يخفي قلقه من احتمال أن يكون نجله دونالد جونيور قد عرض نفسه للمساءلة القضائية بلقائه مع فيسيلنيتسكايا".

ووصف ترامب التقرير، بأنه "مفبرك بالكامل".

وكان دونالد جونيور أعلن لصحيفة "نيويورك تايمز" في يوليو عام 2017، أن "الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني أمريكيين لأطفال روس، وأعلنت الصحيفة أن الرئيس هو من أملى هذا البيان.

ولاحقا أقر دونالد جونيور بأنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، لكنه قال إن "اللقاء لم يفض إلى أي شيء".

ويقول محامو ترامب إن "اللقاء في حد ذاته لا يخرق القانون الأمريكي".

ونفت المحامية الروسية أي علاقة لها بالسلطات الروسية، كما نفت حيازتها أي معلومات لكشفها.

