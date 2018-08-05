جنين: القبض على شخص بحوزته لوحة فسيفساء أثرية

ضبطت الشرطة اليوم الاحد، لوحة فسيفساء اثرية و( 22 ) قطعة معدنية اثرية في قضيتين منفصلتين في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لها حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين للوحة فسيفساء أثرية، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده في احد المنازل بمدينة جنين، مشيرا الى ان قوة من فرع شرطة السياحة والاثار تحركت بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة للمنزل ، واثناء التفتيش تم ضبط لوحة فسيفساء كبيرة حجمها (115) سم طولي و(70 ) سم عرضي.

وفي سياق منفصل فان شرطة السياحة والاثار وبناء على معلومات القت القبض على شخص من محافظة طوباس وضبطت بحوزته (22) قطعة معدنية اثرية .

واوضحت الشرطة انه وبسماع اقوال المشتبه بهما افادا بان المضبوطات لهما وتخصهما وكانا ينويان بيعها في جنين، مشيرة الى انه تم توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيدا لاحالتهما الى النيابة العامة حسب الاصول.