جوجل تضم تطبيق الكاميرا الخاص بها داخل أجهزة Pixelbook المقبلة

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تستعد لضم تطبيق الكاميرا الخاص بها داخل أجهزة لاب توب Chromebook و Pixelbook المستقبلية، وتم رصد ظهور اثنين من رموز تطبيق الكاميرا على Pixelbook بعد تحديث المطورين الأخير، وأشار التقرير إلى أن الرمز الثانى يعود إلى تطبيق كاميرا جوجل، الذى يأتى مثبت مسبقا أجهزة بيكسل وأندرويد.

وأكد تقرير آخر من موقع "تك كرانش" الأمريكى هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك نية حول توفير تطبيق كاميرا جوجل المميز داخل أجهزة "كروم بوك" التابعة للشركة، وسيكون التطبيق قيد الإعداد للجيل الثانى من أجهزة لاب توب جوجل Pixelbook.

ومن المقرر أن تعمل جوجل على تحسين نسخة التطبيق لكى تتناسب مع أجهزة اللاب توب، وهذا يعنى أنها ستوفر عدد من المميزات الجديدة لمستخدمى تلك الأجهزة لأول مرة.