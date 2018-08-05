إصابة جنديين من جيش الاحتلال بجراح خطيرة

أصيب جنديان من جيش الاحتلال أحدهم بجراح خطيرة، يوم الأربعاء الماضي خلال مناورات عسكرية أجراها الجيش.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد عن إصابة أحد جنود وحدة مغلان التابعة للواء الكوماندو خلال تدريبات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

ووفقاً لموقع "يديعوت" فقد أعلن الجيش أيضاً بأن جندياً أخرا من نفس الوحدة "مغلان" أصيب بجراح متوسطة في الأسبوع الذي سبقه.

هذا وقد شرع الجيش بفتح تحقيق بقيادة قائد فرقة النار التي يخضع لها لواء الكوماندو الذي يضم وحدة مغلان التي وقعت بها الحادثتين.

وقد أوضحت المصادر بأن جندي مغلان الذي أصيب بجراح خطيرة الأسبوع الماضي، أصيب نتيجة قفزه من جيب عسكري أثناء السير كجزء من التدريبات العسكرية المعتادة في الوحدة.

أمام الجندي الثاني الذي أصيب بجراح متوسطة فقد أفادت المصادر بأنه أصيب خلال تدريبات الدفاع عن النفس المعتادة في الوحدة أيضا.

ويجري جيش الاحتلال تدريبات بشكل مستمر على الجبهتين الشمالية والجنوبية استعدادا لأي عملية عسكرية.